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MotoGp, oggi il Gp di Germania - Diretta

Il Mondiale torna protagonista al Sachsenring

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
12 luglio 2026 | 13.06
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista al Sachsenring. Oggi, domenica 12 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio di Germania - in diretta tv e streaming - dopo la gara Sprint di ieri dominata da Marc Marquez, che partirà dalla pole position anche nella gara lunga odierna. Dietro di lui Alex Marquez, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo.

Non ci sarà Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche e costretto a dare forfait per infortunio. Una ghiotta occasione per Jorge Martin, che dopo il deludente sesto posto nella Sprint proverà ad allungare in testa alla classifica del Mondiale Piloti.

Il Mondiale tornerà protagonista dopo la pausa estiva in Gran Bretagna.

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