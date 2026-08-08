Torna la MotoGp con l'attesissimo Gran Premio del Regno Unito. Dopo lo stop di un mese, inizia la seconda parte del Motomondiale e oggi, sabato 8 agosto, tocca alle qualifiche a Silverstone, con Bagnaia, Bastianini, Marini e Morbidelli che saranno costretti a passare dal Q1 per cercare di staccare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio ci sarà la gara sprint.