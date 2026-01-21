circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Australian Open, oggi Musetti-Sonego e Darderi-Baez - Diretta

Derby azzurro nel secondo turno dello Slam di Melbourne

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
22 gennaio 2026 | 00.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tornano in campo Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli Australian Open 2026. 0ggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego - in diretta tv e streaming - nel derby italiano del secondo turno dello Slam di Melbourne, mentre Darderi se la vedrà con l'argentino Sebastian Baez.

Musetti all'esordio ha superato il belga Raphael Collignon, mentre Sonego, avversario di giornata ma grande amico e compagno di doppio, ha battuto lo spagnolo Taberner. Al primo turno Darderi ha invece eliminato il cileno Garin in tre set, nonostante qualche problema intestinale, proprio come accaduto a Flavio Cobolli, a condizionarne la partita.

Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l'australiano Duckworth.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
darderi darderi diretta musetti musetti diretta musetti sonego musetti live australian open
Vedi anche
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza