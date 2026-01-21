LIVE
La tennista azzurra affronta la polacca nel secondo turno di Melbourne
Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, mercoledì 21 gennaio, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini è reduce dalla comoda vittoria dell'esordio contro Sasnovich, mentre Frech ha battuto Erjavec.
In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà la vincente di Jovic-Hon.