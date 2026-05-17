Gli azzurri hanno trionfato nella trasferta in Toscana della penultima giornata di Serie A
Vince il Napoli, che avvicina la qualificazione alla prossima Champions League. Oggi, domenica 17 maggio, gli azzurri hanno battuto il Pisa in trasferta nella penultima giornata di Serie A, imponendosi per 3-0 grazie ai gol di McTominay al 20', di Rrahmani al 26' e di Hojlund al 92'.
Con questi tre punti, il Napoli sale a quota 73, rimanendo al secondo posto a +3 da Milan e Roma. Rimane invece a 18, ultimo e già retrocesso, il Pisa di Hiljemark.
Nell'ultima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà l'Udinese mentre il Pisa sarà di scena a Roma per affrontare la Lazio.