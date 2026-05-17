circle x black
Cerca nel sito
 

Pisa-Napoli 0-3, Conte cala il tris e avvicina la Champions

Gli azzurri hanno trionfato nella trasferta in Toscana della penultima giornata di Serie A

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
Il Napoli - Ipa/Fotogramma
17 maggio 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince il Napoli, che avvicina la qualificazione alla prossima Champions League. Oggi, domenica 17 maggio, gli azzurri hanno battuto il Pisa in trasferta nella penultima giornata di Serie A, imponendosi per 3-0 grazie ai gol di McTominay al 20', di Rrahmani al 26' e di Hojlund al 92'.

CTA

Con questi tre punti, il Napoli sale a quota 73, rimanendo al secondo posto a +3 da Milan e Roma. Rimane invece a 18, ultimo e già retrocesso, il Pisa di Hiljemark.

Nell'ultima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà l'Udinese mentre il Pisa sarà di scena a Roma per affrontare la Lazio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pisa napoli napoli pisa napoli diretta napoli diretta napoli live pisa napoli live serie a
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza