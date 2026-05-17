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Roma-Lazio 2-0, Gasperini vince derby con doppietta Mancini e vola al quarto posto

I giallorossi hanno battuto i biancocelesti nella 37esima giornata di campionato

Gianluca Mancini - Afp
Gianluca Mancini - Afp
17 maggio 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma vince il derby della Capitale e vola al quarto posto in classifica. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi hanno battuto la Lazio per 2-0 all'Olimpico nella penultima giornata di Serie A grazie alla doppietta di Mancini, in gol al 39' e al 65'. Al 70' espulsi Wesley e Rovella dopo una rissa. Con questa vittoria, e la sconfitta della Juventus, la Roma si prende il quarto posto raggiungendo quota 70 punti, appaiata al Milan terzo e a +2 sui bianconeri e sul Como. Rimane invece a 51, nona, la Lazio.

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Nell'ultima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Pisa, mentre la Roma volerà a Verona per sfidare l'Hellas, già retrocesso.

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