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Formula 1, oggi le qualifiche del Gp del Messico - Diretta

I piloti tornano in pista per dare la caccia alla pole position

Antonelli - IPA
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31 ottobre 2026 | 21.05
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna la Formula 1 con le qualifiche del Gp del Messico. Oggi, sabato 31 ottobre, il Circus fa tappa a Mexico City dopo il trionfo di Antonelli ad Austin. Il pilota della Mercedes è a un passo dal conquistare il Mondiale di Formula 1 a soli 20 anni, con quattro gare d'anticipo: al momento, è al comando della classifica iridata con 365 punti, +123 sul compagno di squadra George Russell e +124 sul pilota della Ferrari Lewis Hamilton.

Dove vedere le qualifiche? Le prove saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche saranno visibili anche in chiaro su Tv8 ma in differita, alle 23:30.

Il Gran Premio di Città del Messico si correrà domani, domenica 1 novembre, alle 21 ora italiana.

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