Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, martedì 7 aprile, il Real Madrid sfida il Bayern Monaco - in diretta tv e streaming - al Bernabeu, mentre l'Arsenal è impegnato in trasferta contro lo Sporting Lisbona. I Blancos sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato il Manchester City, mentre i tedeschi hanno buttato fuori l'Atalanta. Vittoria contro il Bayer Leverkusen per i Gunners negli ottavi, trionfo con il Bodo per i portoghesi.