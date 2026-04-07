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Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco 0-0 e Sporting Lisbona-Arsenal 0-0 - Diretta

Torna la massima competizione europea con i quarti di finale

Vinicius Jr - Ipa/Fotogramma
Vinicius Jr - Ipa/Fotogramma
07 aprile 2026 | 20.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, martedì 7 aprile, il Real Madrid sfida il Bayern Monaco - in diretta tv e streaming - al Bernabeu, mentre l'Arsenal è impegnato in trasferta contro lo Sporting Lisbona. I Blancos sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato il Manchester City, mentre i tedeschi hanno buttato fuori l'Atalanta. Vittoria contro il Bayer Leverkusen per i Gunners negli ottavi, trionfo con il Bodo per i portoghesi.

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Le sfide di ritorno sono previste mercoledì prossimo, 15 aprile.

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