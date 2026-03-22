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Roma-Lecce 1-0, Gasperini vince con Vaz e aggancia la Juventus

I giallorossi hanno battuto i salentini nella 30esima giornata di campionato

Robinio Vaz - Ipa/Fotogramma
Robinio Vaz - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince la Roma. Oggi, domenica 22 marzo, i giallorossi hanno battuto il Lecce 1-0 nella 30esima giornata di Serie A. A decidere la sfida dell'Olimpico il gol, al 57', di Robinio Vaz. Con questo successo la squadra di Gasperini aggancia la Juventus al quinto posto a quota 54 punti, a -3 dal Como quarto. Rimane terzultimo a 27 il Lecce.

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Nel prossimo turno di Serie A, la Roma sfiderà l'Inter a San Siro mentre il Lecce ospiterà l'Atalanta.

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