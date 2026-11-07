La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 7 novembre , i giallorossi ospitano il Sassuolo all'Olimpico nell'undicesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, terza in classifica a 24 punti (-4 dalla Lazio capolista), è reduce dalla brutta rimonta subita a Old Trafford contro il Manchester United (3-2) e va a caccia di tre punti pesanti in chiave campionato. Anche i neroverdi del grande ex Aquilani, quartultimi, cercano il riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Dove vedere Roma-Sassuolo? La partita sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. La sfida sarà disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.