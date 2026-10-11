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Serie A, oggi Sassuolo-Milan - Diretta

La squadra di Aquilani ospita i rossoneri nella sesta giornata di campionato

Pulisic - IPA
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11 ottobre 2026 | 17.26
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 ottobre, i rossoneri affrontano il Sassuolo al Mapei Stadium nella sesta giornata di campionato. La squadra di Amorim, quinta in classifica, aveva battuto il Lecce 3-0 nell'ultima gara prima della sosta nazionali. Per i neroverdi, era invece arrivato un ko contro il Monza. Calcio d'inizio alle 18.

Dove vedere Sassuolo-Milan? La partita è disponibile in diretta su Dazn, ma anche sui canali di Sky Sport. Gara visibile inoltre in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di Serie A, il Sassuolo sarà impegnato in trasferta allo Stirpe contro il Frosinone, venerdì 16 ottobre alle 20:45. Il Milan ospiterà invece l'Atalanta a San Siro, domenica 18 ottobre alle 18.

Riproduzione riservata
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Serie A Sassuolo Milan Serie A oggi Milan Sassuolo
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