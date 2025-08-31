circle x black
Serie A, oggi Genoa-Juve 0-0 - La partita in diretta

I bianconeri affrontano i rossoblù al Ferraris, dopo il successo all'esordio contro il Parma

Khephren Thuram - Fotogramma/IPA
31 agosto 2025 | 18.10
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Serie A e oggi, domenica 31 agosto, si gioca anche Genoa-Juve. La squadra di Tudor affronta il Genoa in trasferta a Marassi nella seconda giornata di campionato. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente al debutto contro il Parma, mentre i rossoblù hanno pareggiato 0-0 all'esordio contro il Lecce

Genoa-Juve e Inter-Udinese sono trasmesse in esclusiva da Dazn. Match disponibili anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partite visibili in streaming sull'app di Dazn.

