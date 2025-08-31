LIVE
I bianconeri affrontano i rossoblù al Ferraris, per i nerazzurri prima stagionale a San Siro
Torna in campo la Serie A e oggi, domenica 31 agosto, tra le altre si giocano Genoa-Juve e Inter-Udinese. I bianconeri affrontano i rossoblù al Ferraris dopo il 2-0 rifilato al Parma al debutto. Per i nerazzurri, prima stagionale a San Siro contro i friulani di Runjaic.
Genoa-Juve e Inter-Udinese sono trasmesse in esclusiva da Dazn. Match disponibili anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partite visibili in streaming sull'app di Dazn.