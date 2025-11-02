Dove vedere Milan-Roma? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Il match sarà disponibile anche sull'app di Dazn in streaming. La sfida tra rossoneri e giallorossi è la prima sfida del campionato 2025/2026 che sarà trasmessa in chiaro da Dazn e sarà visibile gratis per circa 2 milioni di utenti