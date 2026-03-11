Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida oggi mercoledì 11 marzo il brasiliano Joao Fonseca - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner arriva alla sfida dopo aver eliminato il ceco Svrcina all'esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agilmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca invece, nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul.