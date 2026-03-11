circle x black
Indian Wells, oggi Sinner-Fonseca - Diretta

Il tennista azzurro sfida il brasiliano negli ottavi del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
11 marzo 2026 | 01.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida oggi mercoledì 11 marzo il brasiliano Joao Fonseca - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner arriva alla sfida dopo aver eliminato il ceco Svrcina all'esordio e il canadese Shapovalov nel terzo turno, battuto agilmente in due set con un netto 6-3, 6-2. Fonseca invece, nei turni precedenti del torneo ha superato Collignon, Khachanov e Paul.

In caso di vittoria Sinner affronterebbe ai quarti il vincente di Tien-Davidovich Fokina.

