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Il tennista azzurro sfida il francese nel terzo turno del Masters 1000 americano
Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double, e dopo aver battuto facilmente il bosniaco Dzumhur all'esordio a Miami. Moutet nel secondo turno del torneo ha superato il ceco Machac.
In caso di vittoria Sinner sfiderebbe agli ottavi di finale il vincente di Tabilo-Michelsen.