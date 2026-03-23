Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, lunedì 23 marzo, il tennista azzurro sfida il francese Corentin Moutet - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver vinto il torneo di Indian Wells, che ha alimentato il sogno di completare il Sunshine Double, e dopo aver battuto facilmente il bosniaco Dzumhur all'esordio a Miami. Moutet nel secondo turno del torneo ha superato il ceco Machac.