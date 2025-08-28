circle x black
Us Open, oggi Sinner-Popyrin nel secondo turno - Il match in diretta

L'azzurro sfida l'australiano dopo aver eliminato il ceco Vit Kopriva all'esordio

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
28 agosto 2025 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 28 agosto, l'australiano Alexei Popyrin nel secondo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Nel match precedente, Jannik ha battuto agevolmente il ceco Vit Kopriva.

IL MATCH IN DIRETTA

Sinner-Popyrin, come tutte le partite degli Us Open 2025, è trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

