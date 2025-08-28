LIVE
L'azzurro sfida l'australiano dopo aver eliminato il ceco Vit Kopriva all'esordio
Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 28 agosto, l'australiano Alexei Popyrin nel secondo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Nel match precedente, Jannik ha battuto agevolmente il ceco Vit Kopriva.
IL MATCH IN DIRETTA
Sinner-Popyrin, come tutte le partite degli Us Open 2025, è trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.