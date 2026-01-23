circle x black
Australian Open, oggi Sinner-Spizzirri - Diretta

Il tennista azzurro sfida lo statunitense nel terzo turno dello Slam di Melbourne

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
24 gennaio 2026 | 00.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Jannik Sinner. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, oggi, sabato 24 gennaio, il tennista azzurro sfida Eliot Spizzirri - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Sinner, nei due turni precedenti, ha battuto il francese Hugo Gaston all'esordio, ritiratosi per un problema fisico nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due, e si è ripetuto con Duckworth nella seconda sfida, battendo l'australiano 'padrone di casa' in tre set.

In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe agli ottavi di finale il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Karen Khachanov.

