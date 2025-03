Novak Djokovic è tornato rigenerato a Miami, conquistando la finale del Masters 1000 americano. Prima della partita tra il serbo e il ceco Jakub Mensik, in programma questa sera alle 21 italiane, l’ex numero uno sta facendo discutere per una trovata particolare. Dei guanti refrigeranti, usati nel corso dei match, non passati inosservati agli occhi dei social.

Djokovic, guanti speciali a Miami

Nelle pause del match contro Sebastian Korda, Djokovic ha infilato le mani in guanti refrigeranti, utili ad abbassare la temperatura corporea in pochi istanti. Un fattore fondamentale per il clima di Miami, visto che i tennisti in campo devono fronteggiare anche il caldo e l’umidità durante ore e ore di match.

In just 29 minutes Novak Djokovic takes the first set against the home favourite Sebastian Korda pic.twitter.com/lV8dpIdjEH — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 27, 2025

Djokovic, guanti per la svolta?

Le foto di Djokovic con i guanti sono diventate virali sui social. Martina Navratilova, ex campionessa di tennis, ne ha parlato a Sky: “Quei guanti possono abbassare la temperatura corporea in 30 secondi. Raffreddano l'afflusso di sangue e non so perché più persone non li abbiano usati. Questa tecnologia esiste da decenni". Abbassando la temperatura del corpo, i guanti aiutano a recuperare in maniera più rapida dagli sforzi e limitano la sudorazione, favorendo la presa della racchetta. Un plus notevole per un fuoriclasse come Djokovic, sempre attento anche ai dettagli.