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Djokovic 'nervoso' agli Internazionali: il gesto... verso il cielo

Il tennista serbo è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Roma

Novak Djokovic - Afp
Novak Djokovic - Afp
08 maggio 2026 | 20.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic 'perde la testa' agli Internazionali 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo si è arreso al croato Dino Prizmic, venendo eliminato dal Masters 1000 di Roma al secondo turno. Il numero 8 del mondo è stato battuto in rimonta dopo un ottimo primo set, pagando una condizione fisica non ottimale ma soprattutto un nervosismo crescente, che si è palesato fin dal primo set ed è esploso nel finale.

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Proprio nel primo parziale, Djokovic ha avuto un momento a vuoto in cui non riusciva a mettere una pallina in campo. Una serie di colpi sono finiti fuori e allora il serbo se l'è presa... con il cielo. Ha prima allargato le braccia, scuotendo la testa visibilmente contrariato, poi, quando finalmente è riuscito a firmare un punto, si è fatto il segno della croce. Un modo, piuttosto sarcastico, per mostrare riconoscenza.

Il nervosismo si è palesato anche sul finale di partita. Durante i cambi campo Djokovic è sembrato lamentarsi della terra del Centrale, giudicata troppo 'molle', e poi se l'è presa con il suo angolo. Seduto in panchina ha urlato verso il suo team, alzando le braccia e continuando a scuotere la testa. Prima di salutare Roma.

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