Trump, sfida di palleggi con Cristiano Ronaldo: il video (generato dall'AI) fa il giro del mondo

Un filmato, condiviso sui social dal presidente Usa, è diventato virale

Donald Trump e Cristiano Ronaldo - frame video AI
21 novembre 2025 | 11.06
Cristiano Ronaldo e Donald Trump insieme, alla Casa Bianca, a palleggiare. Non è successo davvero, anche se il presidente americano ha ricevuto il fuoriclasse portoghese nel suo studio pochi giorni fa, ma un video generato dall'intelligenza artificiale ha fatto il giro dei social nelle ultime ore. Il filmato, condiviso dal profilo ufficiale del presidente Usa, mostra una serie di scambi tra i due, che poi si esibiscono in numeri da applausi e giochi palla al piede. "Ronaldo è un grande ragazzo - ha scritto Trump sui social, a corredo del video -. Mi è piaciuto incontrarlo alla Casa Bianca. Davvero intelligente e figo".

Ma perché Ronaldo è stato ricevuto da Trump? CR7 è stato uno dei super ospiti invitati alla cena di stato organizzata dallo staff del presidente americano in onore di Mohammed bin Salman, principe ereditario dell'Arabia Saudita, arrivato negli States per discutere una serie di accordi di politica internazionale con Trump. Il portoghese, che da due anni gioca nell'Al Nassr, in Arabia, è anche ambasciatore del paese nel mondo (come prevede il suo faraonico contratto).

