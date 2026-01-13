circle x black
Iran, Trump ai manifestanti: "Continuate a protestare, aiuti in arrivo"

Appello del presidente Usa ai 'patrioti': "Salvate i nomi degli assassini, pagheranno caro prezzo".

E annuncia: "Cancellati tutti gli incontri"

Donald Trump
Donald Trump
13 gennaio 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
"Patrioti iraniani, continuate a protestare - occupate le istituzioni!!!". Questo l'appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, in cui ha esortato i manifestanti a "salvare i nomi degli assassini e degli abusatori", che "pagheranno un caro prezzo".

Il leader Usa ha poi annunciato di aver "cancellato tutti gli incontri con ufficiali iraniani fino a quando non cesserà l'uccisione insensata dei manifestanti" e ha assicurato i "patrioti" iraniani che "gli aiuti sono in arrivo".

Palazzo Chigi: "Autorità assicurino rispetto diritti popolo e incolumità manifestanti"

"Il Governo italiano segue con forte preoccupazione la situazione di questi giorni in Iran e le notizie che stanno giungendo circa i numerosi morti tra i manifestanti. L’Italia chiede alle Autorità iraniane di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l’incolumità di chi manifesta nelle piazze". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. "Insieme ai partner europei e del G7, il Governo italiano continua a lavorare per una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni di libertà e parità di diritti del popolo iraniano''.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
proteste Iran Trump iran trump iran news iran proteste iran oggi trump iran trump oggi proteste iran proteste in Iran aiuti internazionali diritti umani
