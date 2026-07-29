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Malagò e i messaggi di Gravina e Donnarumma: "Si sono congratulati per scelta di Mancini"

Aneddoto del presidente Figc dopo la scelta di Mancini come ct

Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
Giovanni Malagò - Ipa/Fotogramma
29 luglio 2026 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gabriele Gravina e Gianluigi Donnarumma scrivono a Giovanni Malagò. Oggi, mercoledì 29 luglio, il presidente della Figc ha presentato in conferenza stampa il nuovo ct della Nazionale Roberto Mancini e il nuovo dt Claudio Ranieri, ma nel corso della presentazione c'è stato spazio anche per un aneddoto che ha catturato l'attenzione di tutti.

"Vi regalo un aneddoto", ha esordito Malagò allargando il sorriso, "dopo la conferenza di ieri ho ricevuto un messaggio dal presidente Gravina che si congratulava per la scelta di Mancini 'è esattamente quello che avrei fatto io' mi ha scritto".

Ma Gravina, che ha lasciato l'incarico proprio a Malagò dopo l'ennesimo fallimento ai playoff per i Mondiali 2026, non è stato l'unico a scrivere al presidente Figc: "Ho ricevuto un altro messaggio da Gianluigi Donnarumma, che mi aveva invitato al matrimonio ma avevo altro per la testa e non sono andato", ha detto Malagò, "mi ha scritto 'grazie presidente, era quello di cui io e la squadra avevamo bisogno'".

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malagò gravina donnarumma mancini ct
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