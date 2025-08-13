circle x black
Donnarumma, da Dembélé a Doué e Hakimi: tristezza per il suo addio al Psg

I compagni di squadra hanno salutato il portiere italiano

Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
Gianluigi Donnarumma - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

I compagni del Paris Saint-Germain salutano Donnarumma. L'addio del portiere italiano al club parigino è ormai certo, dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per la Supercoppa europea, in programma oggi, mercoledì 13 agosto, contro il Tottenham, e la, dura, lettera d'addio condivisa sui propri canali social. Donnarumma ha attaccato direttamente società e allenatore, puntando il dito contro chi "ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra".

"E' una decisione che mi lascia deluso e amareggiato", ha scritto, ricevendo nei commenti del post la solidarietà di quelli che saranno i suoi ex compagni. "Grazie per tutto fratello", ha scritto Kvicha Kvaratskhelia, arrivato lo scorso gennaio dal Napoli. "Grazie mille Shisho", gli ha fatto eco Vitinha, utilizzando un soprannome con cui era conosciuto nello spogliatoio, così come Achraf Hakimi: "Uno di noi".

Messaggi d'addio e di stima anche da parte di Desire Doué: "Il migliore, grazie Gigio", e Ousmane Dembélé, uno dei candidati forti per vincere il prossimo Pallone d'Oro, per cui Donnarumma, tra l'altro, è l'unico italiano in lizza: "Grazie per tutto numero uno". E poi ancora: "Grazie Gigio", ha scritto Zaire-Emery, "Shishooo grande", è stato il messaggio d'amicizia di Marco Asensio, mentre Presnel Kimpembé ha preferito un "Grande Gigone", corredandolo di cuori.

