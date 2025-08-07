Oggi, giovedì 7 agosto, sarà svelata la lista dei 30 giocatori in corsa per il Pallone d'Oro 2025. C'è grande attesa per conoscere i migliori calciatori della stagione, con una corsa ormai aperta a tutto dopo l'era del duopolio Messi-Ronaldo. L'anno scorso era stato Rodri il vincitore, mentre per questa edizione i nomi più quotati sono quelli di Lamine Yamal, stella del Barcellona, e soprattutto Ousmane Dembelé, vincitore di tutto con il Psg. Dal centrocampista del Napoli Scott McTominay al portiere del Psg e della Nazionale Gianluigi Donnarumma, ecco tutti i candidati al Pallone d'oro 2025.

Pallone d'oro 2025, la lista dei 30

Ecco i primi nomi in corsa per conquistare il Pallone d'oro 2025﻿:

Gianluigi Donnarumma, Denzel Dumfries, Desiré Doue, Serhou Guirassy, Ousmane Dembelé, Jude Bellingham, Scott McTominay, Viktor Gyokeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia

Ecco la lista delle calciatrici in corsa per la conquista del Pallone d'oro femminile. Tra queste anche le azzurre Sofia Cantore e Cristiana Girelli, attaccante della Juve e capitana della Nazionale.

Men's Team, candidati per miglior allenatore

Svelati poco fa i candidati al premio di miglior allenatore di squadre maschili. Oltre a Luis Enrique, tecnico del Psg, ci sono l'allenatore del Napoli Antonio Conte, Hansi Flick del Barcellona, Enzo Maresca del Chelsea e Arne Slot, che ha trascinato il suo Liverpool alla vittoria della Premier League.

Women's Team, candidati per miglior allenatore

Ecco i candidati per il premio di miglior allenatore di squadre femminili: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renée Slegers e Sarina Wiegman.

Premio Yashin, i candidati

Annunciati i candidati per il Premio Yashin maschile. Chi sarà il miglior portiere del 2025? Tra i nomi Emiliano Martinez (Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (Psg), Yann Sommer (Inter), Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Lucas Chevalier (Lille), Yassine Bounou (Al Hilal), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal) e Matz Sels (Nottingham Forest).

Ecco le candidate al premio Yashin femminile, per il miglior portiere. Sono Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcellona), Hannah Hampton (Chelsea), Chiamaka Nnadozie (Brighton) e Daphne Van Domselaar (Arsenal).

Kopa Trophy maschile, i candidati

Svelati intanto i candidati del Trofeo Kopa, per il miglior Under 21. Oltre a Lamine Yamal, nella lista c'è anche lo juventino Kenan Yildiz. Tra i candidati anche l’ex Juve e Roma Dean Huijsen, ora al Real Madrid. E poi Pau Cubarsì (difensore del Barcellona), Ayyoub Bouaddi (centrocampista del Lille), Désiré Doué (attaccante del Psg), Estevao (attaccante del Chelsea), Myles Lewis-Skelly (centrocampista dell'Arsenal), Rodrigo Mora (centrocampista del Porto) e Joao Neves (centrocampista del Psg).

Svelate intanto le candidate al premio come miglior calciatrice Under 21: sono Michelle Agyemang (attaccante dell'Arsenal), Linda Caicedo (attaccante del Real Madrid), Wieke Kaptein (centrocampista del Chelsea), Vicky Lopez (centrocampista del Barcellona) e Claudia Martinez Ovando (attaccante del Club Olimpia).

