Us Open, come funziona il doppio misto: il tabellone e quando giocano Sinner e Musetti

Al via domani il torneo nella sua nuova formula. Ecco tutte le cose da sapere

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 11.11
Redazione Adnkronos
Inizierà domani, martedì 19 agosto, il doppio misto agli Us Open. Il torneo di Flushing Meadows prevede per questa edizione tante novità. Si giocherà intanto in due giorni (prima dell'inizio dei match del singolare) e con 16 coppie: 8 saranno in base al ranking di singolare, 8 saranno invece wild card. Diversi gli azzurri impegnati, dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per Sara Errani e Andrea Vavassori, pronti a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Us Open, come funziona il doppio misto

Ma come funziona il torneo? Le partite, che si svolgeranno all'Arthur Ashe Stadium e al Louis Armstrong Stadium, saranno al meglio dei tre set da quattro giochi. In caso di parità si deciderà al tiebreak, mentre al posto del terzo set si avrà un super tiebreak a 10 punti. Diverse le cose in finale: qui il match sarà al meglio dei tre set da sei giochi, con il tiebreak al sei pari. Il terzo set è sostituito anche qui da un tiebreak a 10 punti.

Us Open, il tabellone del doppio misto

Questo il tabellone completo del torneo:

Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz

Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev

Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe

Osaka/Monfils vs McNally/Musetti

Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev

Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune

Williams/Opelka vs Muchova/Rublev

Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

Us Open, programma doppio misto

Ecco invece il programma del torneo di doppio misto agli Us Open, con relativi orari:

Si comincia martedì 19 agosto con i primi due turni. Alle 17 ci sono Musetti ed Errani/Vavassori. Sinner invece potrebbe giocare verso le 20.30/21 ora italiana.

Us Open, dove vedere il doppio misto

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.

