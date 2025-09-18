Mandato d'arresto per Douglas Costa. L'ex attaccante della Juventus ha rescisso il suo contratto con il Sydney Fc a causa di problemi legali che lo stanno trattenendo in Brasile, non permettendogli quindi di ritornare in Australia. Secondo i media brasiliani, il calciatore sarebbe stato arrestato per debiti legati al mantenimento dei figli e gli sarebbe stato proibito di lasciare il Paese.

Una versione confermata dallo stesso club australiano, che ha annunciato l'addio di Costa con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Sydney Fc ha rescisso il contratto di Douglas Costa per mutuo consenso, con l’impossibilità del giocatore di recarsi in Australia. Problemi legali e personali in corso nel suo Paese d'origine hanno impedito al brasiliano di partire".

Nello stesso comunicato si leggono anche le parole di Douglas Costa: "Voglio ringraziare il Sydney Fc per avermi dato l'opportunità di giocare in Australia: è stato un anno incredibile con gli Sky Blue", ha detto l'ex esterno bianconero, "mi dispiace molto di non poter tornare in questo momento a causa di questioni che devo risolvere a casa, ma ricorderò sempre con affetto il mio periodo a Sydney".