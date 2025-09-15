circle x black
Fenomeno Duplantis, vince l'oro nel salto con l'asta e batte il record del mondo

L'atleta svedese ha superato i 6,30 metri ritoccando il suo stesso primato

Armand Duplantis - Ipa/Fotogramma
Armand Duplantis - Ipa/Fotogramma
15 settembre 2025 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Armand Duplantis in cima al mondo. L'alteta svedese ha vinto oggi, lunedì 15 settembre, l'oro nel salto con l'asta ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025, ma non solo. Con la medaglia già in tasca, Duplantis ha voluto tentare un nuovo salto per battere il record del mondo, che apparteneva sempre a lui, riuscendo a superare, al terzo tentativo, la misura di 6,30 e prendendosi la standing ovation del pubblico giapponese.

Si tratta del 14esimo record battuto da Duplantis. L'ultimo primato lo aveva siglato lo scorso agosto, quando a Stoccolma, nella tappa 'di casa' della Diamond League, aveva superato i 6,29 metri. Questa volta 'Mondo' ha 'ritoccato' ancora il suo primato, scrivendo sempre più il suo nome nei libri di storia dello sport mondiale.

Tag
duplantis duplantis record duplantis record mondo duplantis tokyo 2025
