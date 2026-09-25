circle x black
Cerca nel sito
 

Bertolucci ricorda Elena Pero: "Passione immensa, le avevo dato appuntamento a New York..."

L'ex tennista azzurro ha commentato con emozione la notizia della morte della giornalista di SkySport

Pero, Bertolucci e Ljubicic - X
Pero, Bertolucci e Ljubicic - X
25 settembre 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Paolo Bertolucci ricorda Elena Pero. La giornalista di SkySport, prima voce del tennis, è morta ieri, giovedì 24 settembre, all'età di 60 anni e a ricordarla è stato anche l'ex tennista italiano, protagonista insieme a lei delle telecronache in onda sulla rete satellitare, ultima quella della finale di Wimbledon vinta, lo scorso luglio, da Jannik Sinner.

"È difficile trovare le parole che sappiano rendere giustizia alla passione immensa e alla straordinaria professionalità di Elena Pero", ha detto Bertolucci in un toccante video pubblicato sui canali social di SkySport, "accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi ottenuti dal tennis azzurro proprio negli ultimi anni. È impossibile accettare un addio così rapido, la porterò sempre nel cuore, ricordando quel sorriso d’assenso, quel cenno d’intesa scambiato dopo la finale di Wimbledon di quest’anno. La promessa silenziosa di continuare a sognare insieme, raccontando il tennis, lo sport che lei amava come nessun altro".

"L’ultima volta che l’ho vista eravamo a Wimbledon. Sinner aveva appena vinto il secondo titolo, ed Elena stava mettendo in ordine la postazione e le cuffie. Lei doveva rimettere sempre tutto a posto", ha raccontato Bertolucci con emozione, "mi raccontava che siccome suo marito Sergio sarebbe andato in pensione, anche lei stava facendo un pensiero a ritirarsi: 'Così possiamo fare i nostri giri'. Allora io subito le ho risposto che non avrebbe potuto lasciarmi e che Sinner è vero che aveva già vinto due volte a Wimbledon, ma siccome non c’è due senza tre io e lei insieme avremmo dovuto spingerlo al terzo trionfo su quei mitici campi".

"Mi aveva guardato con un mezzo sorriso. Io le ho dato un bacio in fronte e dato appuntamento agli Us Open, ma lei era già malata e non è potuta venire in telecronaca. Mi sentivo strano al commento senza di lei accanto, il nostro era un doppio collaudato, affiatato. Ho perso il conto di quante telecronache abbiamo fatto insieme… Senza di lei non sarà la stessa cosa", ha concluso Bertolucci.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
berolucci elena pero morte elena pero
Vedi anche
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza