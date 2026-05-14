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Elezioni Figc, depositate le candidature di Abete e Malagò

L'Assemblea Elettiva è convocata per lunedì 22 giugno

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò - Ipa
Giancarlo Abete e Giovanni Malagò - Ipa
14 maggio 2026 | 19.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della Figc corredata dai rispettivi programmi.La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A.

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Entrambe le candidature sono state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell'Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel.

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Figc giovanni malagò Giancarlo Abete Giancarlo Abete presidente
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