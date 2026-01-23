La tennista azzurra è stata superata dalla statunitense nel terzo turno dello Slam di Melbourne
Jasmine Paolini eliminata dagli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 23 gennaio, la tennista azzurra è stata battuta dalla statunitense Iva Jovic, numero 27 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (3) in un'ora e undici minuti di gioco nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Partita senza storia dominata dall'americana, che sfrutta anche un malessere fisico di Paolini, colpita da problemi intestinali probabilmente dovuti a difficoltà di digestione, per volare agli ottavi di finale. Nel prossimo turno Jovic affronterà la kazaka Yulia Putintseva.
Nella settima giornata, al via questa notte, tornano Sinner, Musetti e Darderi.