Elina Svitolina, chi è la tennista ucraina in semifinale agli Australian Open

La giocatrice ha battuto Coco Gauff nei quarti dello Slam di Melbourne

Elina Svitolina - Ipa/Fotogramma
Elina Svitolina - Ipa/Fotogramma
27 gennaio 2026 | 10.22
Redazione Adnkronos
Elina Svitolina raggiunge la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista ucraina, numero 12 del mondo, ha battuto l'americana Coco Gauff in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-2 e ora affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka, prima del ranking Wta, nel penultimo atto dello Slam di Melbourne. Ma chi è Svitolina?

Chi è Elina Svitolina

Elina Svitolina è una tennista di 32 anni, nata a Odessa, in Ucraina, nel settembre 1994. Figlia di due sportivi, il padre era un wrestler mentre la madre ha praticato canottaggio, ha iniziato a giocare grazie al fratello, maestro di tennis, con la voglia di imitarlo. Fin da junior ha iniziato a farsi notare nel circuito vincendo il Roland Garros nel 2010 e perdendo, due anni più tardi, la finale di Wimbledon.

A 17 anni ha vinto il suo primo titolo Itf a Istanbul, conquistando poi nel 2013 il primo titolo Wta a Baku, a soli 19 anni. La sua ascesa nel circuito maggiore è culminata nel 2017 con il terzo posto nel ranking Wta, il più alto risultato mai raggiunto da una tennista ucraina. Oggi Svitolina è numero 12 del mondo, con la promessa di tornare in top ten dopo Melbourne. Fuori dal campo, Elina è sposata con il tennista francese Gael Monfils, che ha annunciato il ritiro proprio a fine stagione, con cui ha una figlia.

