Empoli-Atalanta 0-5, nerazzurri tornano in corsa per lo scudetto

L'Atalanta vince 5-0 sul campo dell'Empoli e torna in piena corsa scudetto. I nerazzurri calano la cinquina e salgono a 54 punti, a -2 dal Napoli e a -3 dall'Inter capolista. L'Empoli esta invece terz'ultimo a 21 punti.

La partita

Gasperini in avvio schiera in attacco proprio Lookman e De Ketelaere a sostegno di Retegui. In mezzo al campo la coppia De Roon e Pasalic. L'Empoli risponde con Kouame con Esposito e Maleh. Gyasi e Pezzella agiranno sulle fasce. I toscani, reduci da una serie di risultati negativi, cinque sconfitte nelle ultime sei gare, non reggono l'urto.

L'Atalanta parte subito forte e sfiora la rete in due occasioni, mentre l'Empoli prova a crescere alla distanza, ma un'autorete di Gyasi al 27' mette in discesa la gara per gli ospiti. Sul cross di Zappacosta dalla sinistra, la palla viene deviata da Gyasi e beffa Silvestri infilandosi sotto la traversa per l'1-0. Poco dopo l'Atalanta raddoppia: al 33' Lookman crossa dalla sinistra con Djimsiti che tocca di testa e Retegui sotto porta insacca il 2-0. In chiusura di primo tempo, arriva il tris: al 43' Retegui restituisce il favore e imbuca per Lookman, con il nigeriano che di suola supera Silvestri e deposita la palla in rete per il 3-0.

L'Empoli prova a reagire in avvio di ripresa, ma la doccia fredda arriva al 55' con Lookman che fa doppietta e cala il poker del 4-0. De Roon serve in profondità il nigeriano che parte in velocità, nell'uno contro uno batte Cacace e in diagonale beffa ancora Silvestri. I padroni di casa provano comunque a giocarsela ma lasciano tanti spazi per l'Atalanta che punisce ancora Silvestri al 74': Pasalic serve Zappacosta sulla sinistra con l'esterno che fa una finta e fa partire una conclusione rasoterra che batte Silvestri per il 5-0 finale.