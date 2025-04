Empoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna la Coppa Italia. Oggi, martedì 1 aprile, va in scena la semifinale d'andata tra Empoli e Bologna. Al Castellani i toscani di D'Aversa vanno a caccia di una storica e clamorosa finale, dopo aver eliminato la Juventus nei quarti, mentre i rossoblù di Italiano, vittoriosi contro l'Atalanta nel turno precedente, vogliono dare continuità all'ottimo periodo di forma, che li ha visti salire al quarto posto in classifica in Serie A.

Empoli-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Empoli e Bologna è in programma oggi, martedì 1 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Empoli-Bologna, dove vederla in tv

Empoli-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva e in chiaro su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinty e sul sito di Sportmediaset.