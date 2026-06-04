Andrea Vavassori e Sara Errani in finale al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 4 giugno, la coppia di tennisti italiani sarà impegnata nell'ultimo atto del tabellone di doppio misto dello Slam di Parigi - in diretta tv e streaming - sfidando quella formata da Gabriela Dabrowski ed Evan King.

Errani/Vavassori-Dabrowski/King, orario e precedenti

La finale di Errani e Vavassori è in programma oggi, giovedì 4 giugno, alle ore 12. Le due coppie di tennisti non si sono mai incontrate in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente.

Errani/Vavassori-Dabrowski/King, dove vederla in tv

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.