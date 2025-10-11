circle x black
Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

Impegno a Tallinn per gli azzurri del ct Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso - Fotogramma/IPA
Gennaro Gattuso - Fotogramma/IPA
11 ottobre 2025 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 11 ottobre, la Nazionale del Ct Gennaro Gattuso affronta l'Estonia a Tallinn, a Le Coq Arena. Gli azzurri tornano a giocare contro gli estoni dopo il 5-0 della gara d'andata, giorno del debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gattuso. L'Italia è al momento seconda nel gruppo I, a 9 punti, e insegue la Norvegia prima a quota 15 ma con una partita in più. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Estonia-Italia.

Estonia-Italia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Estonia-Italia, in campo stasera alle 20:45:

Estonia (4-2-3-1) Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct. Henn

Italia (4-4-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso

Estonia-Italia, dove vederla

Estonia-Italia sarà visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmetterà la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Italia Estonia Italia Qualificazioni Mondiali Italia qualificazioni Mondiali
