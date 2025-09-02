circle x black
Eurobasket 2025, oggi Italia-Spagna: orario e dove vederla in tv e streaming

L'Italbasket affronta gli iberici dopo i successi contro Georgia e Serbia

L'Italbasket - Fotogramma/IPA
02 settembre 2025 | 07.04
Redazione Adnkronos
Torna in campo l'Italbasket. Oggi, martedì 2 settembre, la Nazionale del ct Gianmarco Pozzecco affronta la Spagna agli Europei. Una classica della pallacanestro a livello continentale, che ha visto le selezioni anche affrontarsi in finale in due occasioni (a Nantes 1983 e a Parigi 1999). Dopo i successi contro Georgia e Serbia, gli azzurri hanno ipotecato la qualificazione agli ottavi, ma la sfida con gli iberici resta da non sottovalutare per la sicurezza del secondo posto nel Gruppo C. Ecco orario e dove vederla in tv e streaming.

Italia-Spagna, orario e dove vederla

La sfida tra Italia e Spagna si giocherà stasera alle 20:30. La partita sarà visibile in chiaro in diretta tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, sull'app Sky Go e NOW.

