Sconfitta indolore per la Lazio che perde 1-0 a Braga ma chiude al primo posto la 'fase campionato' di Europa League con 19 punti come l'Athletic Bilbao ma con una migliore differenza reti e tornerà in campo a marzo per gli ottavi di finale, dove potrebbe incontrare la Roma. A decidere la sfida dello stadio municipale di Braga è un gol di Horta al 6' del primo tempo che non permette però alla squadra di casa di centrare la qualificazione al playoff.

Avvio di partita in attacco per il Braga, al 3' cross dalla destra di Fernandes, Pellegrini di testa alza in angolo. Al 6' i portoghesi sbloccano il match: azione manovrata del Braga che sfonda a destra, palla in mezzo di Victor Gomez, Horta sul primo palo beffa Mandas. Al 16' la Lazio prova a reagire, Marusic sfonda a destra ma sul suo cross Tchaouna non riesce ad arrivare. Al 20' palla in profondità per Tchaouna che controlla bene in area si gira e calcia ma la sua conclusione è deviata in angolo.

Un minuto dopo Pedro sfiora il pareggio direttamente su calcio di punizione, pallone fuori di un soffio. Al 27' problema fisico per Niakaté che lascia il campo, entra Arrey-Mbi. Al 45' ci prova ancora la squadra di Baroni: cross dalla sinistra di Pellegrini per la testa di Marusic che spedisce il pallone alto sopra la traversa.

Al 12' della ripresa palla di Noslin per Pedro che si inserisce centralmente ma lo spagnolo non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. Al 21' Esce Tchaouna, entra Isaksen e proprio quest'ultimo al primo pallone toccato conclude verso la porta del Braga, gran parata di Hornicek. Al 26' di nuovo Lazio pericolosa con un tiro-cross di Isaksen, ancora Hornicek ci mette una mano. Un minuto dopo esce Gila, ammonito qualche minuto prima ed entra Dia.

Alla mezz'ora azione manovrata degli ospiti con la palla che termina a Castellanos, l'attaccante controlla e si gira al limite dell'area, conclusione fuori. Al 34' cambio tra i padroni di casa: esce Roger Fernandes, entra Gabri Martinez. Al 37' limpida opportunità per la Lazio, dall'angolo di Isaksen, gran colpo di testa di Noslin, altrettanto bella la parata di Hornicek. Al 40' conclusione dalla distanza di Dele-Bashiru con il portiere di casa che devia in angolo. Al 43' gli ultimi cambi di Baroni, escono Pellegrini e Castellanos, entrano Zazza e Baldé. Per la squadra di casa Ferreira e Marin prendono il posto di Chissouma e Victor Gomez. Nel recupero gol annullato a Martinez per fuorigioco.