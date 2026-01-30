circle x black
Europa League, sorteggio playoff: per il Bologna c'è il Brann Bergenn

I rossoblù hanno conosciuto i loro avversari per lo spareggio di febbraio

Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna ha conosciuto la propria avversaria ai playoff di Europa League nel sorteggio di oggi, venerdì 30 gennaio. I rossoblù affronteranno i norvegesi del Brann Bergen nello spareggio per gli ottavi. Il sorteggio di Nyon ha definito anche gli eventuali accoppiamenti per gli ottavi di finale, con la Roma spettatrice interessata.

Europa League, il sorteggio

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi (andata il 19 febbraio, ritorno il 26 febbraio):

Brann - Bologna

Paok Salonicco - Celta Vigo

Lille - Stella Rossa

Panathinaikos - Viktoria Plzen

Fenerbahce - Nottingham Forest

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stoccarda

Dinamo Zagabria - Genk

