Evenepoel imprendibile, ma Ganna è argento agli Europei di ciclismo

Il ciclista italiano ha pagato 43" al belga, che ha vinto la crono

Filippo Ganna - Ipa/Fotogramma
Filippo Ganna - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2025 | 17.42
Redazione Adnkronos
1 minuti

Pippo Ganna conquista uno splendido argento oggi, mercoledì 1 ottobre, agli Europei di ciclismo in corso in Francia, dietro un imprendibile Remco Evenepoel, fresco di secondo posto alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar ai Mondiali in Ruanda e dominatore della specialità anche nel Vecchio Continente. L'azzurro ha pagato 43" di ritardo al belga, che ha chiuso la prova in 28'26'', alla media di 50,63 chilometri orari. Bronzo al danese Niklas Larsen.

