Grande Italia nel nuoto di fondo agli Europei di Parigi oggi, sabato 8 agosto. L'Italnuoto conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 x 1,5 km con un grande sprint finale di Gregorio Paltrinieri. Oro alla Germania e bronzo all'Ungheria. La staffetta azzurra - composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri - sale così sul secondo gradino del podio al termine di una grande gara.

Europei fondo, argento Italia nella staffetta

La Germania vince, l’Italia conquista un argento pesantissimo e l’Ungheria completa il podio. La staffetta mista 4x1,5 km di fondo regala agli azzurri una grande prova di carattere, chiusa soltanto negli ultimi metri. Dopo una prima frazione molto equilibrata, con la Turchia inizialmente al comando, Ginevra Taddeucci prende il largo e ingaggia il duello con la tedesca Isabelle Gose, riuscendo anche a superarla. L’Italia si presenta così a metà gara in ottima posizione.

Poi, ecco la risposta tedesca. Oliver Klemet fa il vuoto e permette alla Germania di costruire un margine importante. Marcello Guidi e l’ungherese Rasovszky non riescono a tenere il ritmo e all’ultimo cambio il vantaggio tedesco è di circa otto secondi. Tutto si decide nell’ultima frazione, con Florian Wellbrock, David Betlehem e Gregorio Paltrinieri impegnati in un testa a testa. Betlehem parte forte e ricuce quasi interamente il distacco, prima di lanciare la sfida a Wellbrock. Poi è Paltrinieri a cambiare passo: all’ultima virata l’azzurro attacca, supera l’ungherese e si avvicina al tedesco. Greg ci prova fino alla fine, ma Wellbrock resiste e difende l’oro. Per l’Italia arriva così un prezioso argento, il primo nella staffetta mista di fondo. Si tratta della settima medaglia complessiva nella specialità, dopo i due ori e i quattro bronzi già conquistati. Bronzo all’Ungheria.