circle x black
Cerca nel sito
 

Europei, super Paltrinieri e argento Italia in staffetta mista 4 x 1,5 km fondo

L'oro va alla Germania, l'Ungheria chiude il podio al termine di una gara tiratissima

Gregorio Paltrinieri - IPA
Gregorio Paltrinieri - IPA
08 agosto 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Grande Italia nel nuoto di fondo agli Europei di Parigi oggi, sabato 8 agosto. L'Italnuoto conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista 4 x 1,5 km con un grande sprint finale di Gregorio Paltrinieri. Oro alla Germania e bronzo all'Ungheria. La staffetta azzurra - composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri - sale così sul secondo gradino del podio al termine di una grande gara.

Europei fondo, argento Italia nella staffetta

La Germania vince, l’Italia conquista un argento pesantissimo e l’Ungheria completa il podio. La staffetta mista 4x1,5 km di fondo regala agli azzurri una grande prova di carattere, chiusa soltanto negli ultimi metri. Dopo una prima frazione molto equilibrata, con la Turchia inizialmente al comando, Ginevra Taddeucci prende il largo e ingaggia il duello con la tedesca Isabelle Gose, riuscendo anche a superarla. L’Italia si presenta così a metà gara in ottima posizione.

Poi, ecco la risposta tedesca. Oliver Klemet fa il vuoto e permette alla Germania di costruire un margine importante. Marcello Guidi e l’ungherese Rasovszky non riescono a tenere il ritmo e all’ultimo cambio il vantaggio tedesco è di circa otto secondi. Tutto si decide nell’ultima frazione, con Florian Wellbrock, David Betlehem e Gregorio Paltrinieri impegnati in un testa a testa. Betlehem parte forte e ricuce quasi interamente il distacco, prima di lanciare la sfida a Wellbrock. Poi è Paltrinieri a cambiare passo: all’ultima virata l’azzurro attacca, supera l’ungherese e si avvicina al tedesco. Greg ci prova fino alla fine, ma Wellbrock resiste e difende l’oro. Per l’Italia arriva così un prezioso argento, il primo nella staffetta mista di fondo. Si tratta della settima medaglia complessiva nella specialità, dopo i due ori e i quattro bronzi già conquistati. Bronzo all’Ungheria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europei fondo Europei nuoto staffetta mista Gregorio Paltrinieri
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza