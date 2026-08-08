Un sabato da sogno per una coppia... da sogno. Agli Europei di tuffi, Elisa Cosetti e Andrea Barnaba conquistano due medaglie d'argento scintillanti nella categoria grandi altezze, dalla piattaforma 20 metri. Elisa sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile, totalizzando 297,20 punti. Oro all’ucraina Nelli Chukanivska, protagonista di una gara perfetta con 324,70 punti. Alle sue spalle, la tedesca Maike Elena Halbisch, bronzo con 292,15 punti.

Anche Andrea Barnaba, fidanzato di Elisa, vince la medaglia d’argento grazie a una prestazione straordinaria dalla piattaforma 20 metri. L’azzurro chiude una gara di altissimo livello con 386 punti, che valgono il secondo gradino del podio, replicando così la medaglia ottenuta poco prima dalla compagna di nazionale oltre che di vita. Oro al romeno Catalin Preda, capace di chiudere con un ultimo tuffo da 145,60 punti. Bronzo al francese Gary Hunt. "Questa è stata una gara piena di adrenalina - ha detto l'azzurro dopo la certezza del podio -. Gareggiare con Elisa mi ha dato energia. Quando l'ho vista seconda mi sono emozionato, volevo raggiungere lo stesso risultato. È stato destino".