Europei U21, qualificazioni: Italia-Montenegro 2-1

Gli Azzurrini cominciano il loro percorso di qualificazione all'Europeo di categoria vincendo in rimonta

Silvio Baldini, ct Italia under 21 - Fotogramma /Ipa
05 settembre 2025 | 20.24
Redazione Adnkronos
Inizia con una vittoria il nuovo percorso dell'Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini. Gli Azzurrini cominciano il loro percorso di qualificazione all'Europeo di categoria contro i pari età di Montenegro a La Spezia vincendo 2-1 in rimonta. Azzurrini in svantaggio dopo soli quattro minuti a causa di un errore in difesa, con la rete di Kotic. Nella ripresa l'Italia pareggio con Lipani al 52' per poi vincere con il gol vittoria su rigore firmato da Koleosho al 79'. La prossima gara è in programma martedì alle ore 18.15 in casa della Macedonia.

