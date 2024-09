Sarebbero in "una fase avanzata per la chiusura di un accordo" con il proprietario della squadra di Liverpool, Farhad Moshiri

I Friedkin sono "vicini all'acquisizione dell'Everton". Lo scrive Bloomberg, che riporta la notizia esclusiva sul suo sito internet. L'agenzia internazionale cita una fonte vicina al dossier. Friedkin e il proprietario della squadra di Liverpool, Farhad Moshiri, "sono in una fase avanzata per la chiusura di un accordo". Sia i rappresentanti dei Friedkin, proprietari della As Roma, sia l'Everton non hanno rilasciato commenti.