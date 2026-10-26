Un ex calciatore è stato aggredito da un pastore tedesco e salvato dal suo cane. È successo a Jermaine Pennant, ex centrocampista di Liverpool e Arsenal, che è stato protagonista di un incidente che gli è costato 50 punti di sutura, con il peggio che è stato scongiurato grazie all'intervento del proprio cane.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, Pennant stava portando a spasso i suoi due cani in un parco del nord di Londra la scorsa settimana quando è stato aggredito brutalmente da un pastore tedesco. L'animale gli ha morso la gamba e non voleva lasciare la presa. A sua difesa è intervenuto il suo cane, un Akita, che si è avventato contro il pastore tedesco ed è riuscito ad allontanarlo.

L'ex calciatore però è stato comunque ricoverato in ospedale, dove gli sono stati applicati 50 punti di sutura ed è stato lo stesso Pennant a non escludere un interventuo di chirurgia estetica per una delle ferite. Il tutto è stato raccontato in un post pubblicato su Instagram: "Sono stato attaccato da un pastore tedesco, ho cercato di proteggere King (il suo Akita, ndr) ma il cane mi ha morso una gamba, ero a terra con il cane ancora attaccato che non accennava a mollare la presa, finché King non è intervenuto perché non sapeva cosa stesse succedendo".

"Ma nel momento stesso in cui lo ha fatto, ha allontanato il cane e mi ha salvato da quella che avrebbe potuto essere una situazione orribile. King era illeso, con solo un piccolo morso alla zampa, ma era coperto di sangue dappertutto, che non era il mio. A quel punto ho dimenticato l'agonia che provavo e il mio cuore è profondato, ma il sangue non era quello di King", ha spiegato Pennant sul proprio profilo, per poi concludere con un messaggio diretto al suo cane, "il mio eroe continua a proteggermi e a prendersi cura di me, Kind sei una leggenda, ti voglio bene, il migliore amico dell'uomo".