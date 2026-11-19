Il Circus torna in pista nel Nevada per il ventunesimo appuntamento della stagione
La Formula 1 torna in pista. Dopo la vittoria di Lando Norris in Brasile, il Circus fa tappa a Las Vegas per il ventunesimo e terz'ultimo appuntamento della stagione: si arriva nel Nevada con entrambi i titoli mondiali già assegnati. Kimi Antonelli ha infatti conquistato quello piloti in Messico, mentre la Mercedes è tornata ufficialmente sul trono iridato nell'ultima tappa a Interlagos. Il nono trionfo in totale per la casa tedesca, il primo dopo cinque anni. Ferrari a caccia di riscatto dopo l'ottavo e nono posto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton a San Paolo. Stanotte si comincia con le prove libere.
Ecco il programma del Gp di Las Vegas da venerdì 20 novembre, a domenica 22 novembre:
Venerdì 20 novembre
Ore 1:30 – Prove Libere 1
Ore 5 – Prove Libere 2
Sabato 21 novembre
Ore 1:30: Prove Libere 3
Ore 5: Qualifiche
Domenica 22 novembre
Ore 5: Gara.
Tutti gli appuntamenti del Gp di Las Vegas sono trasmessi in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207)e in streaming su Sky Go e Now.