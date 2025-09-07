circle x black
F1 Gp Monza, oggi la gara in diretta. Ferrari insegue Red Bull e McLaren

Si corre il Gp d'Italia, appuntamento numero 16 del Mondiale

La Red Bull e la Ferrari
07 settembre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Formula 1 a Monza per il Gp d'Italia, appuntamento numero 16 del Mondiale 2025. La Red Bull dell'olandese Max Verstappen scatta dalla pole position, davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, leader della classifica. La Ferrari del monegasco Charles Leclerc chiude la seconda fila in quarta posizione. Lewis Hamilton, con l'altra rossa, parte dalla decima piazza.

Il Mondiale proseguirà con il Gp dell'Azerbaigian il 21 settembre.

