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Formula 1, Haas esclude Ocon dal Gp del Messico: Hirakawa al suo posto

La scuderia americana sorprende il paddock con una decisione improvvisa: il pilota francese salterà il resto del weekend. Al suo posto debutta in Formula 1 il giapponese Ryo Hirakawa.

Esteban Ocon - Ipa
Esteban Ocon - Ipa
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31 ottobre 2026 | 18.21
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Colpo di scena in casa Haas poco prima delle terze prove libere del Gran Premio del Messico. La squadra statunitense ha comunicato ufficialmente l'esclusione di Esteban Ocon dal resto del fine settimana, affidando la sua monoposto al giapponese Ryo Hirakawa. Una scelta arrivata senza alcun preavviso e accompagnata da una nota molto breve, nella quale il team ha preferito non fornire spiegazioni sulle ragioni della sostituzione. Hirakawa sarà al fianco di Ollie Bearman già dalle FP3, per poi affrontare le qualifiche e la gara domenicale.

La decisione ha inevitabilmente alimentato interrogativi nel paddock, soprattutto considerando l'assenza di indicazioni su eventuali problemi fisici del pilota francese. Tra le ipotesi più accreditate emerge quella di una situazione interna sempre più complicata.

Ocon, infatti, non proseguirà la propria avventura in Haas nella prossima stagione, quando il suo sedile dovrebbe essere affidato al brasiliano Rafael Camara. Una prospettiva che potrebbe aver contribuito a creare tensioni nei rapporti con la squadra. Alcuni segnali di malcontento erano già emersi durante le libere di ieri, quando il francese aveva manifestato via radio il proprio disappunto per determinate decisioni strategiche. Resta da capire se la scelta della Haas rappresenti una misura temporanea oppure una rottura definitiva.

Per Hirakawa si apre invece un'occasione particolarmente importante. Il trentaduenne giapponese vanta un curriculum di prestigio nelle competizioni endurance, con due titoli mondiali Wec conquistati nel 2022 e nel 2023 e il successo alla 24 Ore di Le Mans del 2022 con Toyota. Il pilota conosce già la VF-26, avendo preso parte alla prima sessione di prove libere del venerdì, conclusa con il quindicesimo tempo. Per lui sarò la prima partecipazione a un Gran Premio di Formula 1.

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