"C’erano altri team che mi volevano ma non dirò di chi si tratta. Possono farlo loro. Per me restare in Ferrari è la cosa più naturale". Così Charles Leclerc in conferenza stampa alla vigilia del week-end di gara del Gp di Monaco commentando il suo rinnovo pluriennale con il team di Maranello. "Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c’è fiducia -sottolinea il 28enne pilota monegasco-. Se concluderò qui la mia carriera? Sono ancora giovane, ma posso dire che al momento sento che questa è la scelta giusta ma non penso troppo in là".

"Non avevo una scadenza in mente, per me era tutto chiaro: amo il team e credo sia evidente all’esterno. Credo nel progetto e credo fortemente in Vasseur e nel fatto che possa riportare la Ferrari al vertice. Per questo sono e sarò ancora qui. Titolo nel 2026? Le cose possono sempre cambiare velocemente, troppo presto per dirlo. Ma c'è tanta motivazione per provare ad avvicinarci alla Mercedes".