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Ennesima rivoluzione in F1, il presidente della Fia: "Vetture più leggere ed economiche entro il 2030'

"Il costo si ridurrebbe da 1,5 milioni di euro a 700.000 euro", secondo bin Sulayem

La Red Bull di Max Verstappen - Ipa
La Red Bull di Max Verstappen - Ipa
14 giugno 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pronta l'ennesima rivoluzione nella F1. Mohammed bin Sulayem, presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia), l'organo di governo del motorsport, ha annunciato che le vetture di Formula 1 saranno "più semplici", più leggere ed economiche entro il 2030. "L'obiettivo è mantenere la semplicità, al minor costo possibile, e offrire agli spettatori un sound del motore coinvolgente". I sei costruttori di motori in F1 sono favorevoli alla leggerezza e alla semplicità, con un costo che si ridurrebbe da 1,5 milioni di euro a 700.000 euro, ha dichiarato il leader emiratino a margine della 24 Ore di Le Mans, la gara di durata più prestigiosa al mondo, affermando di puntare ad avere vetture con un peso compreso tra 630 e 650 chilogrammi entro quattro o cinque stagioni, rispetto agli attuali 768 chilogrammi, con motori in grado di erogare almeno 700 cavalli. "Le vetture sono pesanti e questo non fa bene al pilota; non sono sicure", ha criticato Sulayem. Per raggiungere questo obiettivo, "siamo pronti per un nuovo motore nel 2031; stiamo addirittura cercando di anticipare il 2030, e sarà un V8 (otto cilindri). La decisione è stata presa", ha insistito.

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Il presidente della Fia ha stimato i costi di ricerca e sviluppo di questo nuovo motore in "200 milioni di euro", mentre il team Red Bull "ha investito 1,3 miliardi, è ridicolo", sul motore imposto quest'anno dalla Fia, un ibrido elettrico e a combustione interna - un V6 con turbocompressore - criticato dalla maggior parte dei piloti e dei team. Ben Sulayem ha assicurato che il motore manterrà una "componente ibrida", ma molto più piccola, e non avrà più il turbocompressore, che è troppo pesante. Dopo settimane di trattative, la Formula 1 e la FIA hanno raggiunto un accordo la scorsa settimana per ridurre la componente elettrica del motore il prossimo anno (42%/58%) e poi al 40%/60% nel 2028.

Parlando con i giornalisti, il presidente dell'organo di governo internazionale con sede a Parigi, noto per la complessità dei suoi regolamenti nelle gare di durata, in Formula 1 e nei rally, ha invece affermato di essere a favore della "semplicità". Queste nuove vetture sono state osteggiate quasi unanimemente nel paddock, a cominciare dal quattro volte campione del mondo olandese Max Verstappen (Red Bull), che ha definito le vetture del 2026 "Formula E sotto steroidi" e ha ripetutamente minacciato di lasciare la F1 se non si fosse fatto nulla per migliorare la situazione. "L'accordo fa seguito a discussioni iniziate dopo le prime gare della stagione 2026, a seguito di preoccupazioni emerse in merito alla gestione energetica", ha spiegato la Fia in un comunicato.

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Formula 1 Fia motore V8 motori ibridi
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